Частині Херсонщини посилюють карантин

У зв’язку з різким зростанням рівня захворюваності на COVID-19 у Херсонській області запровадять додаткові протиепідемічні заходи на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів (за новим територіальним устроєм), а також Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад.

Джерело: Херсонська обласна держадміністрація з посиланням на рекомендації регіональної комісії з питань ТЕБ та НС

Деталі: Зокрема, закладам харчування (барам, ресторанам, кафе тощо),буде заборонено приймати відвідувачів, але вони зможуть доставляти їжу чи готувати її на замовлення "з собою".

Торговельно-розважальні центри й суб’єкти господарювання, які торгують чи надають побутові послуги, не зможуть приймати відвідувачів, крім:

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

- діяльності фінансових установ, пошти, автозаправних комплексів (без зон харчування), а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

- виконання робіт зі збирання і заготівлі відходів;

- надання телекомунікаційних послуг (прийом – за попереднім записом).

Також заборонять приймати відвідувачів у закладах культури, проводити культурні масові заходи, виняток: автоконцерти й автокінотеатри, історико-культурні заповідники, кіно- та відеозйомки за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом засобів індивідуального захисту (крім акторів під час знімального процесу).

Буде заборонено приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Не можна буде проводити масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших), крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів із дотриманням протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Не зможуть працювати заклади харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Непродовольчі ринки мають бути закриті. Дитячі садочки теж.

Громадський транспорт може перевозити пасажирів із заповненістю не більш, ніж 50% від кількості місць для сидіння.