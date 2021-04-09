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Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020

П'ятниця, 9 квітня 2021, 21:58

Матчі Євро-2020, які перенесли на 2021 рік через пандемію, пройдуть із глядачами на трибунах.

Джерело: UEFA.com, Sportarena 

Деталі: Приймати футбольні команди будуть стадіони Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона та Санкт-Петербурга. Щодо того, чи будуть матчі у Більбао, Дубліні, Мюнхені та Риму стане відомо до 19 квітня. 

Зокрема, на стадіони Амстердама, Бухареста, Глазго і Копенгагена пустять від 25% до 33% вболівальників. Столиця Великої Британії заявила, що може розмістити 25% глядачів на три матчі групового етапу та матч ⅛ фіналу. 

Санкт-Петербург та Баку зможуть заповнити 50% місць. Водночас, Будапешт планує дозволити на 100% заповнити трибуни. 

Збірна України зіграє два матчі групового етапу у столиці Румунії. Наші гравці будуть боротись за місце із командами Північної Македонії та Австрії. Також Україна 13 червня буде грати проти Нідерландів у Амстердамі. 

Євро-2020 проведуть із 11 червня по 11 липня.

Теми: футбол


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