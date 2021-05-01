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Тенісист Долгополов завершив спортивну кар'єру

Субота, 1 травня 2021, 15:35

Український тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Джерело: Спортарена з посиланням на Instagram Долгополова

Дослівно: "Друзі, хочу оголосити, що завершую спортивну кар'єру. Це була надзвичайна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем не бачу сенсу".

"Далі я планую займатися бізнесом, від тенісного життя на найближчий час відійду, а далі життя покаже. Чи залишатися у публічному полі, я ще не вирішив".

Що передувало: Найкращим показником Долгополова у світовому рейтингу залишається 13-е місце, куди він піднявся в січні 2012 року.

На турнірах Великого шолома кращим результатом українця є чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії в 2011 році.

Долгополов не брав участі в професійних матчах з травня 2018 року, коли програв Новаку Джоковичу на старті турніру в Римі.

Теми: спорт


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