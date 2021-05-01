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РФ має війська для швидкого розгортання на кордоні з Україною – Кулеба

Субота, 1 травня 2021, 23:16

Росія має військове угрупування, готове швидко розгорнутися вздовж кордону України, якщо таке рішення ухвалять в Кремлі.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Навіть якщо вони теоретично все відведуть, ми повинні завжди пам'ятати, що вони з такою ж швидкістю, лише за кілька тижнів, можуть розгорнути цю масу, цю армаду знову уздовж нашого кордону і створити цю загрозу.

Ми відстежували і динаміку цього процесу, як воно відбувається, за який час, і ми побачили достатньо для того, щоб зробити висновок про те, що Росія має військове угрупування, готове досить швидко розгорнутися уздовж українського кордону в разі потреби. І тепер наше спільне завдання з нашими партнерами - зробити все для того, щоб Росії більше ніколи таке не спало на думку".

Деталі: Він зазначив, що заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про припинення так званих навчань - це "позитивний сигнал", але заяви не означають ні повної деескалації конфлікту, ані припинення війни.

Також Кулеба висловив сподівання, що Росія все з повагою поставиться Великодніх свят і накаже своїм найманцям на Донбасі не стріляти. На думку українського міністра, "це було б найкращим подарунком".

Крім того, Кулеба зазначив, що зараз існує велика загроза в Азовському морі, і "вона є безпрецедентно великою". Мова про перекидання російських кораблів з Каспійського моря в Азов, оскільки це крок до взяття Москвою морського простору під свій контроль.

Водночас Кулеба наголосив, що, на жаль, іноді "силу можна зупинити тільки силою".

Нагадаємо:

  • Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наразі немає загрози вторгнення російських військ на територію України, але небезпека навколо українського кордону є завжди.
  • Із березня ситуація на сході України загострилася, а Росія почала накопичувати війська поблизу кордонів України та в її окупованих частинах. Захід закликав РФ до деескалації. 
  • 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Теми: РосіяУкраїнаКулеба Дмитро


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