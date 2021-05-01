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У РФ есть войска для быстрого разворачивания на границе с Украиной - Кулеба

Суббота, 1 мая 2021, 23:16
У РФ есть войска для быстрого разворачивания на границе с Украиной - Кулеба

Россия военную группировку, готово быстро развернуться вдоль границы Украины, если такое решение будет принято в Кремле.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Даже если они теоретически все отведут, мы должны всегда помнить, что они с такой же скоростью, всего за несколько недель, могут развернуть эту массу, эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу.

Мы отслеживали и динамику этого процесса, как оно происходит, за какое время, и мы увидели достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что Россия имеет военную группировку, готовую достаточно быстро развернуться вдоль украинской границы в случае необходимости. И теперь наша общая задача с нашими партнерами - сделать все для того, чтобы России больше никогда такое не пришло в голову".

Детали: Он отметил, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о прекращении так называемых учений - это "позитивный сигнал", но заявления не означают ни полной деэскалации конфликта, ни прекращения войны.

Также Кулеба выразил надежду, что Россия все же с уважением отнесется к Пасхальным праздникам и прикажет своим наемникам на Донбассе не стрелять. По мнению украинского министра, "это было бы лучшим подарком".

Кроме того, Кулеба отметил, что сейчас существует большая угроза в Азовском море, и "она является беспрецедентно большой". Речь о переброске российских кораблей из Каспийского моря в Азов, поскольку это шаг к взятию Москвой морского пространства под свой контроль.

В то же время Кулеба отметил, что, к сожалению, иногда "силу можно остановить только силой".

Напомним:

  • Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев говорит, что сейчас угрозы вторжения российских войск на территорию Украины нет, но опасность вокруг украинской границы остается всегда.
  • С марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраинаКулеба Дмитрий
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