Семенченко прокоментував підозру в обстрілі 112 каналу: Чому я в камері, а Медведчук - ні

Екснардеп Семен Семенченко, якого СБУ підозрює в обстрілі ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал" у липні 2019 року, коментуючи підозру, зазначив, що Віктор Медведчук на відміну від нього залишається вдома, а не в СІЗО.

Джерело: Семенченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Семенченка: "112 канал" - канал країни-агресора, закритий завдяки санкціям РНБО на його власника Тараса Козака за фінансування тероризму. Тарас Козак наразі перебуває у бігах в Росії.

Медведчука звинувачують за статтею "державна зрада" і переводять під домашній арешт (хоча стаття не передбачає домашнього арешту).

Доказом моєї провини, зазначеної в підозрі, є моя публікація у FB (з вимогою до президента закрити телеканал NewsOne) і свідчення кримінального провокатора (того самого, який за кілометр від ветеранської бази закопав зброю, а потім викопав на камеру разом з СБУ).

Фото надане захистом

Висновок, Медведчук сміється над правосуддям, сидячи вдома, а Семенченко колекціонує звинувачення в одиночній камері".

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