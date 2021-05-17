Семенченко прокоментував підозру в обстрілі 112 каналу: Чому я в камері, а Медведчук - ні
Екснардеп Семен Семенченко, якого СБУ підозрює в обстрілі ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал" у липні 2019 року, коментуючи підозру, зазначив, що Віктор Медведчук на відміну від нього залишається вдома, а не в СІЗО.
Джерело: Семенченко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Семенченка: "112 канал" - канал країни-агресора, закритий завдяки санкціям РНБО на його власника Тараса Козака за фінансування тероризму. Тарас Козак наразі перебуває у бігах в Росії.
Медведчука звинувачують за статтею "державна зрада" і переводять під домашній арешт (хоча стаття не передбачає домашнього арешту).
Доказом моєї провини, зазначеної в підозрі, є моя публікація у FB (з вимогою до президента закрити телеканал NewsOne) і свідчення кримінального провокатора (того самого, який за кілометр від ветеранської бази закопав зброю, а потім викопав на камеру разом з СБУ).
Висновок, Медведчук сміється над правосуддям, сидячи вдома, а Семенченко колекціонує звинувачення в одиночній камері".
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Передісторія:
- 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
- СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росіїна оборонні підприємства України.
- 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 29 березня суд також призначив домашній арешт екскомандиру батальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
- Затримані заперечують свою провину. Шевченко вважає переслідування помстою за викриття провалу української спецоперації щодо затримання російських найманців "ПВК Вагнера". Колишні бійці "Донбасу" вбачають у переслідуванні бізнесовий конфлікт.