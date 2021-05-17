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Семенченко прокоментував підозру в обстрілі 112 каналу: Чому я в камері, а Медведчук - ні

Понеділок, 17 травня 2021, 15:10

Екснардеп Семен Семенченко, якого СБУ підозрює в обстрілі ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал" у липні 2019 року, коментуючи підозру, зазначив, що Віктор Медведчук на відміну від нього залишається вдома, а не в СІЗО.

Джерело: Семенченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Семенченка: "112 канал" - канал країни-агресора, закритий завдяки санкціям РНБО на його власника Тараса Козака за фінансування тероризму. Тарас Козак наразі перебуває у бігах в Росії.

Медведчука звинувачують за статтею "державна зрада" і переводять під домашній арешт (хоча стаття не передбачає домашнього арешту).

Доказом моєї провини, зазначеної в підозрі, є моя публікація у FB (з вимогою до президента закрити телеканал NewsOne) і свідчення кримінального провокатора (того самого, який за кілометр від ветеранської бази закопав зброю, а потім викопав на камеру разом з СБУ).

 
Фото надане захистом

Висновок, Медведчук сміється над правосуддям, сидячи вдома, а Семенченко колекціонує звинувачення в одиночній камері".

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Передісторія:  

  • 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.
  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
  • СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росіїна оборонні підприємства України.
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі. 29 березня суд також призначив домашній арешт екскомандиру батальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • Затримані заперечують свою провину. Шевченко вважає переслідування помстою за викриття провалу української спецоперації щодо затримання російських найманців "ПВК Вагнера". Колишні бійці "Донбасу" вбачають у переслідуванні бізнесовий конфлікт.

Українська правда
Теми: СеменченкотерактЗМІ


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