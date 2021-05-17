Семенченко прокомментировал новое подозрение: Почему я в камере, а Медведчук - нет
Екснардеп Семен Семенченко, которого СБУ подозревает в обстреле ООО "Информационное агентство "112-канал" в июле 2019 года, комментируя подозрение, отметил, что Виктор Медведчук в отличие от него остается дома, а не в СИЗО.
Источник: Семенченко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Семенченко: "112 канал" - канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России.
Медведчука обвиняют по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста).
Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство уголовного провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ).
Вывод, Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере".
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Предыстория:
- 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.
- 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
- СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации каналапоставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
- 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новиковаотправили под круглосуточный домашний арест по этому делу. 29 марта суд также назначил домашний арест экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродському.