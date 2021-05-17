Семенченко прокомментировал новое подозрение: Почему я в камере, а Медведчук - нет

Екснардеп Семен Семенченко, которого СБУ подозревает в обстреле ООО "Информационное агентство "112-канал" в июле 2019 года, комментируя подозрение, отметил, что Виктор Медведчук в отличие от него остается дома, а не в СИЗО.

Источник: Семенченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Семенченко: "112 канал" - канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России.

Медведчука обвиняют по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста).

Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство уголовного провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ).

Вывод, Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере".

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