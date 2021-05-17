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Семенченко прокомментировал новое подозрение: Почему я в камере, а Медведчук - нет

Понедельник, 17 мая 2021, 15:10
Семенченко прокомментировал новое подозрение: Почему я в камере, а Медведчук - нет
Фото: Стас Юрченко/Граты

Екснардеп Семен Семенченко, которого СБУ подозревает в обстреле ООО "Информационное агентство "112-канал" в июле 2019 года, комментируя подозрение, отметил, что Виктор Медведчук в отличие от него остается дома, а не в СИЗО.

Источник: Семенченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Семенченко: "112 канал" - канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России.

Медведчука обвиняют по статье "государственная измена" и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста).

Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство уголовного провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ).

Вывод, Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере".

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Предыстория:

  • 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.
  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации каналапоставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новиковаотправили под круглосуточный домашний арест по этому делу. 29 марта суд также назначил домашний арест экс-командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродському.

Украинская правда

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Темы: СеменченкотерактСМИ
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