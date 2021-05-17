Комітет Ради не підтримав відставку Степанова: на розсуд залу
Парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування не підтримав проєкт подання прем'єра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова і залишив це питання на розгляд залу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Таке рішення комітет прийняв за підсумками позачергового засідання в понеділок.
Подання Шмигаль про відставку Степанова, зокрема, підтримали сім депутатів, сім - утрималися, один виступив проти.
Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.
Передісторія:
- До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.
- На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
- Сам Степанов, якого Шмигаль пропонує відправити у відставку, звинувачує в цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил з низькими рейтингом".
- Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.
- Більше половини українців не підтримують відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на зараз, згідно з опитуванням групи "Рейтинг".