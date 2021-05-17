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Комитет Рады не поддержал отставку Степанова: на усмотрение зала

Понедельник, 17 мая 2021, 17:42
Комитет Рады не поддержал отставку Степанова: на усмотрение зала

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания в понедельник.

Представление Шмыгаля об отставке Степанова, в частности, поддержали семь депутатов, семь - воздержались, один выступил против.

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета, основной причиной внесения в Верховную Раду представления об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

Предыстория:

  • В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 
  • По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
  • На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
  • Сам Степанов, которого Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".
  • Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
  • Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас, согласно опросу группы "Рейтинг".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтепановВерховная Рада
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