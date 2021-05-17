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Комитет Рады не поддержал отставку Степанова: на усмотрение зала

Понедельник, 17 мая 2021, 17:42

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания в понедельник.

Представление Шмыгаля об отставке Степанова, в частности, поддержали семь депутатов, семь - воздержались, один выступил против.

Темы: СтепановВерховная Рада


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