Комитет Рады не поддержал отставку Степанова: на усмотрение зала
Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования не поддержал проект представления премьера Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова и оставил этот вопрос на рассмотрение зала.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Такое решение комитет принял по итогам внеочередного заседания в понедельник.
Представление Шмыгаля об отставке Степанова, в частности, поддержали семь депутатов, семь - воздержались, один выступил против.
Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета, основной причиной внесения в Верховную Раду представления об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
Предыстория:
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
- По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
- На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
- Сам Степанов, которого Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".
- Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
- Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас, согласно опросу группы "Рейтинг".