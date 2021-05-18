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Новини 18 травня: звільнення міністрів, обшуки у будинку Кличка

Вівторок, 18 травня 2021, 21:20
Новини 18 травня: звільнення міністрів, обшуки у будинку Кличка

Нардепи відправили Степанова, Петрашка та Криклія у відставку, у будинок Кличка приходили правоохоронці – актуальні новини 18 травня.

Про звільнення міністрів

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про обшуки у Кличка

Близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

СБУ пояснила, що її співробітники дзвонили у двері квартири Кличка і в двері його сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження щодо контрабанди паливно-мастильних матеріалів.

Служба безпеки України викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

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