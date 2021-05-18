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Новости 18 мая: увольнение министров, обыски в доме Кличко

Вторник, 18 мая 2021, 21:20
Новости 18 мая: увольнение министров, обыски в доме Кличко

Нардепы отправили Степанова, Петрашко и Криклия в отставку, в дом Кличко пришли правоохранители — актуальные новости 18 мая.

Об увольнении министров

Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об обысках у Кличко

Около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

СБУ объяснила, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры Кличко и в двери его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему контрабанды горючего в Украине: незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.

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