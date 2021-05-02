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В Ізраїлі від COVID повністю вакцинували 75% дорослих

Неділя, 2 травня 2021, 22:54
В Ізраїлі від COVID повністю вакцинували 75% дорослих
фото: Yonatan Sindel/Flash90

В Ізраїлі повністю вакциновані від коронавірусу близько 75% дорослого населення.

Джерело: NEWSru.co.il з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я на 2 травня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 5 405 523 людей, другу дозу – 5 094 785 людей.

Повністю вакциновані близько 55% населення країни і близько 75% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 58% ізраїльтян, понад 79% дорослого населення.

Вакцинуватися можуть усі громадяни старше 16 років, записатися на щеплення можна онлайн або по телефону.

У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, вакциновані двома дозами 94%. У категорії 80-89 років першу дозу отримали 96% громадян, дві дози – 92%, 70-79 років – 98% і 95% відповідно, 60-69 років – 90% і 86%, 50-59 років – 89% і 85%, 40-49 років – 85% і 80%, 30-39 років – 81% і 76%, 20-29 – 76% і 70%. Серед громадян Ізраїлю молодше 20 (але не молодше 10 років) першу дозу отримали 22%, дві дози – 20%.

З 1 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило робити щеплення особам, які перехворіли на COVID-19, за умови, що їм виповнилося 16 років і що з їхнього одужання пройшло більше 3 місяців. Вакцинація перехворілих почалася з 2 березня. На відміну від тих, хто не хворів, вони отримують тільки одну дозу вакцини для закріплення імунної відповіді.

Ізраїльська педіатрична асоціація 13 квітня опублікувала документ, в якому рекомендує масову вакцинацію проти коронавірусу вакциною Pfizer для підлітків 12-15 років.

Що передувало: 22 квітня в Ізраїлі, який лідирує у світі за темпами вакцинації проти COVID-19, вперше за 10 місяців не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу за добу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус
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