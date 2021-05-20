Кличко рассказал, как люди Ермака оказались в столичной власти

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в киевской власти действительно работают люди, которых рекомендовал председатель Офиса президента Андрей Ермак, в частности, его первый заместитель Алексей Кулеба.

Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "У меня был разговор еще год назад, и один из таких разговоров таков: "Благоустройство, что там такое"? Я говорю – там много вопросов было еще до прошлого руководства.

Это разговор с Ермаком. Я обратился, говорю: "Знаете, что? Дайте мне человека, я обязательно посмотрю на этого человека, или он соответствует основным требованиям. Он должен быть принципиальный и эффективный".

Прошло, может, месяц и мы вернулись к этому разговору, и Ермак говорит: "У меня есть человек, можешь рассмотреть?"".

Детали: Кличко добавил, что Ермак тогда предложил Кулебу (на должность руководителя Департамента благоустройства Киева – ред.), он с ним встретился, и Кулеба ему понравился.

Мэр Киева добавил, что дал ему задание и "увидел человека, который действительно хорошо относится к своему делу", а через некоторое время он увидел, что "человек действительно пытается показать результат".

Для справки. В ноябре 2019 года Кулебу назначили директором Департамента городского благоустройства. Также человеком Ермака называют и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николая Бойко, который занимает эту должность с декабря 2019 года.

На замечание журналистов, что сейчас Кулебу называют одним из главных претендентов на замещение Кличко в КГГА, мэр столицы сказал, что подкалывал по этому поводу своего первого заместителя.

Кличко добавил, что Кулеба на это заявил, что никуда не претендует и благодарен мэру за доверие, что взял его в свою команду, и если будут подобные предложения, то он на них не согласится.

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