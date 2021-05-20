Кличко рассказал, как люди Ермака оказались в столичной власти
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в киевской власти действительно работают люди, которых рекомендовал председатель Офиса президента Андрей Ермак, в частности, его первый заместитель Алексей Кулеба.
Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "У меня был разговор еще год назад, и один из таких разговоров таков: "Благоустройство, что там такое"? Я говорю – там много вопросов было еще до прошлого руководства.
Это разговор с Ермаком. Я обратился, говорю: "Знаете, что? Дайте мне человека, я обязательно посмотрю на этого человека, или он соответствует основным требованиям. Он должен быть принципиальный и эффективный".
Прошло, может, месяц и мы вернулись к этому разговору, и Ермак говорит: "У меня есть человек, можешь рассмотреть?"".
Детали: Кличко добавил, что Ермак тогда предложил Кулебу (на должность руководителя Департамента благоустройства Киева – ред.), он с ним встретился, и Кулеба ему понравился.
Мэр Киева добавил, что дал ему задание и "увидел человека, который действительно хорошо относится к своему делу", а через некоторое время он увидел, что "человек действительно пытается показать результат".
Для справки. В ноябре 2019 года Кулебу назначили директором Департамента городского благоустройства. Также человеком Ермака называют и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николая Бойко, который занимает эту должность с декабря 2019 года.
На замечание журналистов, что сейчас Кулебу называют одним из главных претендентов на замещение Кличко в КГГА, мэр столицы сказал, что подкалывал по этому поводу своего первого заместителя.
Кличко добавил, что Кулеба на это заявил, что никуда не претендует и благодарен мэру за доверие, что взял его в свою команду, и если будут подобные предложения, то он на них не согласится.
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Предыстория:
- 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.
- Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.
- 18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.
- По мнению Кличко, причиной обострения и напряженности в отношениях с Офисом президента является политическая составляющая и вопросы контроля.