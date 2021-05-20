Зеленський: Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина і Франція наразі послабили свої позиції щодо Росії у питанні війни на Донбасі, і що вони мали би сильніше підтримувати Україну.

Джерело: Зеленський на прес-конференції 20 травня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що будемо іти далі в нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном, відеоформат був доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше – вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними – я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії".

Деталі: За його словами це пов’язано "з економічною ситуацією… і з тиском всередині їхніх країн і бізнесу на них щодо санкцій, наприклад, у Німеччині пов’язано з тим, що є санкційний тиск щодо "Північного потоку-2"".

Зеленський вважає, що у Німеччини і Франції "дуже складний вибір", але "поки що вони підтримують Україну". Він також додав, що є узгоджені Німеччиною і Францією "кластери" щодо припинення війни, але немає цього узгодження з боку Росії.

Президент нагадав, що саме тому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися. Наразі, за його словами, розпочато розмову з цього питання між Офісом президента України і Росією.

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