Зеленський: Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина і Франція наразі послабили свої позиції щодо Росії у питанні війни на Донбасі, і що вони мали би сильніше підтримувати Україну.
Джерело: Зеленський на прес-конференції 20 травня
Пряма мова: "Ми розуміємо, що будемо іти далі в нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном, відеоформат був доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше – вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними – я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії".
Деталі: За його словами це пов’язано "з економічною ситуацією… і з тиском всередині їхніх країн і бізнесу на них щодо санкцій, наприклад, у Німеччині пов’язано з тим, що є санкційний тиск щодо "Північного потоку-2"".
Зеленський вважає, що у Німеччини і Франції "дуже складний вибір", але "поки що вони підтримують Україну". Він також додав, що є узгоджені Німеччиною і Францією "кластери" щодо припинення війни, але немає цього узгодження з боку Росії.
Президент нагадав, що саме тому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися. Наразі, за його словами, розпочато розмову з цього питання між Офісом президента України і Росією.
Передісторія:
- 20 квітня на тлі нарощування Росією військових і техніки біля кордонів України, президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".
- 22 квітня Путін відповів на пропозицію Зеленського: зустрічатися на Донбасі й говорити про завершення війни відмовився, але висловив готовність у Москві обговорити відносини між Україною та Росією.
- 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.
- 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.