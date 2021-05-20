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Зеленський: Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії

Четвер, 20 травня 2021, 12:46
Зеленський: Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина і Франція наразі послабили свої позиції щодо Росії у питанні війни на Донбасі, і що вони мали би сильніше підтримувати Україну.

Джерело: Зеленський на прес-конференції 20 травня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що будемо іти далі в нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном, відеоформат був доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше – вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними – я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії". 

Деталі: За його словами це пов’язано "з економічною ситуацією… і з тиском всередині їхніх країн і бізнесу на них щодо санкцій, наприклад, у Німеччині пов’язано з тим, що є санкційний тиск щодо "Північного потоку-2"".

Зеленський вважає, що у Німеччини і Франції "дуже складний вибір", але "поки що вони  підтримують Україну". Він також додав, що є узгоджені Німеччиною і Францією "кластери" щодо припинення війни, але немає цього узгодження з боку Росії.

Президент нагадав, що саме тому він запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися. Наразі, за його словами, розпочато розмову з цього питання між Офісом президента України і Росією.

Передісторія: 

  • 20 квітня на тлі нарощування Росією військових і техніки біля кордонів України, президент Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".
  • 22 квітня Путін відповів на пропозицію Зеленського: зустрічатися на Донбасі й говорити про завершення війни відмовився, але висловив готовність у Москві обговорити відносини між Україною та Росією.
  • 26 квітня Зеленський висловив переконання, що зустріч із Путіним відбудеться. Місце такої двосторонньої зустрічі його не дуже хвилювало. Офіс президента обговорював як можливі майданчики для переговорів із президентом РФ і Ватикан, і Туреччину, Ізраїль та Австрію.  
  • 30 квітня у Кремлі заявили, що жодних конкретних пропозицій щодо зустрічі Зеленського і Путіна їм не надходило. Речник Путіна також наголошував, що про Донбас мова йти не може.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийДонбасНімеччинаФранція
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