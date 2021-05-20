Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция сейчас ослабили свои позиции в отношении России в вопросе войны в Донбассе, и что они должны были бы сильнее поддерживать Украину.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Мы понимаем, что будем идти дальше в нормандском формате. У меня была встреча с президентом Макроном, видеоформат был с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее – они знают мое мнение, я очень открыт с ними – я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России".

Детали: По его словам это связано "с экономической ситуацией... и с давлением внутри их стран и бизнеса на них относительно санкций, например, в Германии связано с тем, что есть санкционное давление по "Северному потоку-2"".

Зеленский считает, что у Германии и Франции "очень сложный выбор", но "пока они поддерживают Украину". Он также добавил, что есть согласованные Германией и Францией "кластеры" относительно прекращения войны, но нет этого согласования со стороны России.

Президент напомнил, что именно поэтому он предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Сейчас, по его словам, начат разговор по этому вопросу между Офисом президента Украины и Россией.

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