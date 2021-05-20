Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция сейчас ослабили свои позиции в отношении России в вопросе войны в Донбассе, и что они должны были бы сильнее поддерживать Украину.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Мы понимаем, что будем идти дальше в нормандском формате. У меня была встреча с президентом Макроном, видеоформат был с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее – они знают мое мнение, я очень открыт с ними – я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России".

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