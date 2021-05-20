Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России

Четверг, 20 мая 2021, 12:46

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция сейчас ослабили свои позиции в отношении России в вопросе войны в Донбассе, и что они должны были бы сильнее поддерживать Украину.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Мы понимаем, что будем идти дальше в нормандском формате. У меня была встреча с президентом Макроном, видеоформат был с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее – они знают мое мнение, я очень открыт с ними – я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России". 

Дополняется...

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийДонбассГерманияФранция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Министром инфраструктуры стал председатель Укравтодора Кубраков

инфографикаПоявился свежий рейтинг партий

В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос

Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

Оценка президентов: наиболее доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму

Кличко: Комарницкий и Тищенко приходили с предложениями

Все новости...
Зеленский
Парад на суше и на воде, Конституция Орлика: Зеленский анонсировал празднование Независимости
НАПК призывает Зеленского ветировать закон по измениям в декларировании
В президентском рейтинге у Зеленского нет конкурентов – опрос
Последние новости
12:46
Зеленский: Германия и Франция ослабили свои позиции относительно России
12:46
Парад на суше и на воде, Конституция Орлика: Зеленский анонсировал празднование Независимости
12:43
Украинский Google заплатила миллион штрафа по решению "антимонопольщиков"
12:35
В ближайшие дни в Украине будет господствовать "комнатная температура"
12:28
В Минздраве планируют открыть центры вакцинации против COVID-19 в сортцентрах и школах
12:20
Российский суд "обязал" Bellingcat выплатить Безлеру компенсацию за статьи об MH17
12:04
Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ
12:02
Министром инфраструктуры стал председатель Укравтодора Кубраков
11:59
За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, зато 3001 выздоровел
11:56
НАПК призывает Зеленского ветировать закон по измениям в декларировании
Все новости...