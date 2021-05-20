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Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів

Четвер, 20 травня 2021, 21:24
Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів

Справа Шеремета: Зеленський серйозно говоритиме з Аваковим, якщо вину не доведуть, Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ, — актуальні новини 20 травня.

Про пресконференцію Зеленського

Зеленський вважає, що вже закінчується епоха Медведчука, за якого взялись правоохоронці, окрім того він обіцяє закінчити епоху корупції, щодо епохи бідності – то її завершити найскладніше.

Президент спілкується із обвинувачуваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і в разі доведення їх невинуватості готовий піднімати питання зміни міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Президент Володимир Зеленський не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета, він допускає причетність осіб, пов’язаних із контррозвідкою.

Більше заяв президента з сьогоднішньої пресконференції читайте у тексті: "Країна мрій – без війни і олігархів. Головні тези пресконференції Зеленського"

Про нових міністрів

Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка. 

Рада також підтримала призначення голови Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, а Олексія Любченка – на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

Про інші важливі новини

Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі": "Умку" затримали в аеропорту Дніпра, а особу на прізвисько "Лаша Сван" – у готелі.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що спілкувався з бізнесменом Денисом Комарницьким і нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, яких називають "сморящими" за Києвом від Офісу президента, але запевняє, що ніхто йому не вказує, що робити.

СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Державна прикордонна служба обурена маніпулятивними припущеннями, що викрадений екссуддя Микола Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.

Україна обурена закликом фракції Лівої партії в Бундестазі Німеччини укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

САП звернулась до суду з позовом про стягнення з народного депутата від "ОПЗЖ" Іллі Киви 1,2 мільйона гривень через незаконну передачу в оренду жомової ями. 

"Українська правда" у Threads

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