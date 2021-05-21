Медведчук натякнув на звернення до ЄСПЛ через заяви Зеленського 

Підозрюваний у державній зраді один із лідерів фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук натякнув, що заяви президента Володимира Зеленського, глави СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової буде оцінювати Європейський суд з прав людини.

Джерело: Медведчук після засідання суду

Пряма мова: "Це стало звичаєм у пана Зеленського згадувати мене "не злим тихим словом". Наскільки це йде йому на користь я не знаю, але, як мінімум, ви усвідомлюєте, що подібні заяви для правоохоронної системи діють дуже ефективно. Власне кажучи, правоохоронна система і демонструє цю "ефективність".

Є адвокати, які оцінюють все. Оцінюють пресконференцію генпрокурора і голови СБУ, оцінюють заяви президента, оцінюють інших посадових осіб в країні, які повинні бути об'єктивні, так як ми, начебто, живемо в правовій державі. Які будуть ці оцінки і як на це подивиться в майбутньому судова система, в тому числі і Європейський суд, то поживемо-побачимо.

Деталі: Важливо, що до ЄСПЛ можна звернутися, коли вже пройдені всі інстанції національної судової системи, а саме вичерпані всі можливості юридичного захисту в Україні. Тобто зробити це Медведчук зможе не скоро. Також Європейський суд не розглядає справу по суті, а займається виключно питаннями дотримання прав та свобод учасників процесу.

Що передувало: Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді куму Путіна, одному із лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

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