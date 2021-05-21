Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук натякнув на звернення до ЄСПЛ через заяви Зеленського 

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:10
Медведчук натякнув на звернення до ЄСПЛ через заяви Зеленського 

Підозрюваний у державній зраді один із лідерів фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук натякнув, що заяви президента Володимира Зеленського, глави СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової буде оцінювати Європейський суд з прав людини. 

Джерело: Медведчук після засідання суду

Пряма мова: "Це стало звичаєм у пана Зеленського згадувати мене "не злим тихим словом". Наскільки це йде йому на користь я не знаю, але, як мінімум, ви усвідомлюєте, що подібні заяви для правоохоронної системи діють дуже ефективно. Власне кажучи, правоохоронна система і демонструє цю "ефективність".

Є адвокати, які оцінюють все. Оцінюють пресконференцію генпрокурора і голови СБУ, оцінюють заяви президента, оцінюють інших посадових осіб в країні, які повинні бути об'єктивні, так як ми, начебто, живемо в правовій державі. Які будуть ці оцінки і як на це подивиться в майбутньому судова система, в тому числі і Європейський суд, то поживемо-побачимо.

Деталі: Важливо, що до ЄСПЛ можна звернутися, коли вже пройдені всі інстанції національної судової системи, а саме вичерпані всі можливості юридичного захисту в Україні. Тобто зробити це Медведчук зможе не скоро. Також Європейський суд не розглядає справу по суті, а займається виключно питаннями дотримання прав та свобод учасників процесу. 

Що передувало: Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді куму Путіна, одному із лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчуксудОПЗЖдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: