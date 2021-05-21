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Медведчук натякнув на звернення до ЄСПЛ через заяви Зеленського 

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:10

Підозрюваний у державній зраді один із лідерів фракції "ОПЗЖ" Віктор Медведчук натякнув, що заяви президента Володимира Зеленського, глави СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової буде оцінювати Європейський суд з прав людини. 

Джерело: Медведчук після засідання суду

Пряма мова: "Це стало звичаєм у пана Зеленського згадувати мене "не злим тихим словом". Наскільки це йде йому на користь я не знаю, але, як мінімум, ви усвідомлюєте, що подібні заяви для правоохоронної системи діють дуже ефективно. Власне кажучи, правоохоронна система і демонструє цю "ефективність".

Є адвокати, які оцінюють все. Оцінюють пресконференцію генпрокурора і голови СБУ, оцінюють заяви президента, оцінюють інших посадових осіб в країні, які повинні бути об'єктивні, так як ми, начебто, живемо в правовій державі. Які будуть ці оцінки і як на це подивиться в майбутньому судова система, в тому числі і Європейський суд, то поживемо-побачимо.

Деталі: Важливо, що до ЄСПЛ можна звернутися, коли вже пройдені всі інстанції національної судової системи, а саме вичерпані всі можливості юридичного захисту в Україні. Тобто зробити це Медведчук зможе не скоро. Також Європейський суд не розглядає справу по суті, а займається виключно питаннями дотримання прав та свобод учасників процесу. 

Що передувало: Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді куму Путіна, одному із лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. 
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МедведчуксудОПЗЖдержзрада


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