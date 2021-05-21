Медведчук намекнул на обращение в ЕСПЧ из-за заявлений Зеленского

Подозреваемый в государственной измене один из лидеров фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук намекнул, что заявления президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктов будет оценивать Европейский суд по правам человека.

Источник: Медведчук после заседания суда

Прямая речь: "Это стало обычаем у г-на Зеленского вспоминать меня "не злым тихим словом". Насколько это идет ему на пользу я не знаю, но, как минимум, вы осознаете, что подобные заявления для правоохранительной системы действуют очень эффективно. Собственно говоря правоохранительная система и демонстрирует эту "эффективность.

Есть адвокаты, которые оценивают все. Оценивают пресс-конференцию генпрокурора и председателя СБУ, оценивают заявления президента, оценивают других должностных лиц в стране, которые должны быть объективны, так как мы, вроде бы, находимся в правовом государстве. Какие будут эти оценки и как на это посмотрит в будущем судебная система, в том числе и Европейский суд, то поживем-увидим".

Детали: Важно, что в ЕСПЧ можно обратиться, когда пройдены все инстанции национальной судебной системы, а именно исчерпаны все возможности правовой защиты в Украине. То есть сделать это Медведчук сможет не скоро. Также Европейский суд не рассматривает дело по существу, а занимается исключительно вопросами соблюдения прав и свобод участников процесса.

Что предшествовало: Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене куму Путина, одному из лидеров "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Предыстория: