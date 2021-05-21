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Медведчук намекнул на обращение в ЕСПЧ из-за заявлений Зеленского

Пятница, 21 мая 2021, 18:10

Подозреваемый в государственной измене один из лидеров фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук намекнул, что заявления президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктов будет оценивать Европейский суд по правам человека.

Источник: Медведчук после заседания суда

Прямая речь: "Это стало обычаем у г-на Зеленского вспоминать меня "не злым тихим словом". Насколько это идет ему на пользу я не знаю, но, как минимум, вы осознаете, что подобные заявления для правоохранительной системы действуют очень эффективно. Собственно говоря правоохранительная система и демонстрирует эту "эффективность. 

Есть адвокаты, которые оценивают все. Оценивают пресс-конференцию генпрокурора и председателя СБУ, оценивают заявления президента, оценивают других должностных лиц в стране, которые должны быть объективны, так как мы, вроде бы, находимся в правовом государстве. Какие будут эти оценки и как на это посмотрит в будущем судебная система, в том числе и Европейский суд, то поживем-увидим". 

Детали: Важно, что в ЕСПЧ можно обратиться, когда пройдены все инстанции национальной судебной системы, а именно исчерпаны все возможности правовой защиты в Украине. То есть сделать это Медведчук сможет не скоро. Также Европейский суд не рассматривает дело по существу, а занимается исключительно вопросами соблюдения прав и свобод участников процесса.

Что предшествовало: Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене куму Путина, одному из лидеров "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. 
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МедведчуксудОПЗЖгосизмена


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