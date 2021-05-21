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Новини 21 травня: апеляція Медведчука, протести на Подолі

П'ятниця, 21 травня 2021, 21:18
фото: Ельдар Сарахман, УП

Медведчука залишили під домашнім арештом, на Подолі протестують проти поліцейського насилля – актуальні новини 21 травня.

Про апеляцію Медведчука

Медведчук перед будівлею Апеляційного суду Києва розповів, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу Олександр Турчинов, а пізніше – Петро Порошенко. На що Турчинов відповів, що Медведчука на такі переговори не вповноважував.

За рішенням суду Медведчук перебуватиме під домашнім арештом до 10 липня 2021 року.

Про протести на Подолі

Культурно-розважальні заклади, які працюють на столичному Подолі, влаштували акцію проти поліцейського насильства під Подільським управлінням Нацполіції Києва. Вимагали зупинити переслідування культурних діячів Подолу.

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