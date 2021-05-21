Новости 21 мая: апелляция Медведчука, протесты на Подоле

Медведчука оставили под домашним арестом, на Подоле протестуют против полицейского насилия – актуальные новости 21 мая

Об апелляции Медведчука

Медведчук перед зданием Апелляционного суда Киева рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала Александр Турчинов, а позже - Петр Порошенко. На что Турчинов ответил, что Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.

По решению суда Медведчук будет находиться под домашним арестом до 10 июля 2021 года.

О протестах на Подоле

Культурно-развлекательные заведения, работающие на столичном Подоле, устроили акцию против полицейского насилия под Подольским управлением Нацполиции Киева.

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