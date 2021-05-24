К задержанным Протасевичу и его девушке не пускают адвокатов

Белорусские силовики не пускают адвокатов к основателю телеграмм-канала Nexta Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на белорусского политика, советника Светланы Тихановськой Александра Добровольского

Прямая речь Добровольского: "Роман Протасевич и его девушка София Сапега задержаны. Мы не знаем, где они находятся. Адвокатов к ним не пустили".

Детали: В штабе белорусской оппозиции предполагают, что Протасевича могут удерживать в застенках СИЗО КГБ и даже применять к нему пытки, чтобы заставить сказать все, что он знает.

Девушке Протасевича пока никаких обвинений не предъявили.

Добровольский рассказал, что для оплаты адвокатов задержанных организовали сбор средств и уже собрали более 5000 евро.

Также белорусская оппозиция имеет план осуществления международного давления на режим Лукашенко.

Добровольский отметил, что уже запланированы беседы и встречи лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськой с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Португалии, Франции, Германии, а также разговор с Белым домом о принятии четвертого пакета санкций.

Кроме того, оппозиция подаст жалобу в Международную организацию гражданской авиации.

Для справки: Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков – ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Строжайшая квалификация – ст. 293 – до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.

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