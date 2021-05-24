К задержанным Протасевичу и его девушке не пускают адвокатов
Белорусские силовики не пускают адвокатов к основателю телеграмм-канала Nexta Роману Протасевичу и его девушке Софии Сапеге.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на белорусского политика, советника Светланы Тихановськой Александра Добровольского
Прямая речь Добровольского: "Роман Протасевич и его девушка София Сапега задержаны. Мы не знаем, где они находятся. Адвокатов к ним не пустили".
Детали: В штабе белорусской оппозиции предполагают, что Протасевича могут удерживать в застенках СИЗО КГБ и даже применять к нему пытки, чтобы заставить сказать все, что он знает.
Девушке Протасевича пока никаких обвинений не предъявили.
Добровольский рассказал, что для оплаты адвокатов задержанных организовали сбор средств и уже собрали более 5000 евро.
Также белорусская оппозиция имеет план осуществления международного давления на режим Лукашенко.
Добровольский отметил, что уже запланированы беседы и встречи лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськой с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Португалии, Франции, Германии, а также разговор с Белым домом о принятии четвертого пакета санкций.
Кроме того, оппозиция подаст жалобу в Международную организацию гражданской авиации.
Для справки: Официально в Беларуси Протасевича обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков – ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. Строжайшая квалификация – ст. 293 – до 15 лет тюрьмы. Также самопровозглашенная власть Беларуси включила его в так называемый "список террористов", который официально называется "Списком организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". В случае выдвижения обвинений в терроризме ему может грозить смертная казнь.
Предыстория:
- В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Но оно оказалось ложным.
- После посадки белорусские силовики задержали бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Беларуси ему может грозить смертная казнь.
- В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщили, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.
- Позже в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
- В 20:48 самолет Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Минске, вылетел из аэропорта Минск в Вильнюс, однако, по данным белорусской оппозиции, 6 пассажиров остались в Беларуси.
- Украина, Литва, Канада и другие страны призвали Беларусь немедленно освободить Протасевича, а ЕС предупредил о последствиях из-за посаженного самолета.