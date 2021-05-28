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Новини 28 травня: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації

П'ятниця, 28 травня 2021, 21:21
Новини 28 травня: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації

Україна закриває повітряний простір для Білорусі, у трьох містах відкривають перші центри масової вакцинації – актуальні новини 28 травня.

Про санкції проти Білорусі

Кабінет міністрів із 29 травня заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України. 

Також Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про центри вакцинації

З 29 травня у столиці вакцинуватимуть людей, які стали в лист очікування в "Дії" - вакцинація відбуватиметься на базі Міжнародного виставкового центру. Також щеплення можна буде отримати в Одесі та Львові.

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Українська правда

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Теми: Білорусьвакцинація
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