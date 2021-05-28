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Новости 28 мая: санкции против Беларуси, первые центры вакцинации

Пятница, 28 мая 2021, 21:21
Новости 28 мая: санкции против Беларуси, первые центры вакцинации

Украина закрывает воздушное пространство для Беларуси, в трех городах открывают первые центры массовой вакцинации – актуальные новости 28 мая.

О санкциях против Беларусии

Кабинет министров с 29 мая запретил воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины. 

Также Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

О центрах вакцинации

С 29 мая в столице будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в "Дии" - вакцинация будет проходить на базе Международного выставочного центра. Также прививку можно будет получить в Львове и Одессе. 

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Украинская правда
Темы: Беларусьвакцинация
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