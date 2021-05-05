Сирія заявляє про загиблого і поранених цивільних від ракет Ізраїлю

У середу вранці Ізраїль випустив ракети в напрямку північно-західної Сирії, внаслідок чого одна людина загинула, а шестеро поранені.

Джерело: АР із посиланням на державні ЗМІ Сирії

Деталі: Це була перша ізраїльська атака на Сирію з тих пір, як випущена Дамаском ракета вдарила вглиб Ізраїлю два тижні тому.

Ізраїльські ракети вразили північно-західні міста Хафф і Масяф.

Повідомляється, що сирійські підрозділи протиповітряної оборони відреагували на ракетні атаки, проте без деталей, як саме.

Крім того, державні ЗМІ процитували неназваного військового, який заявив, що в прибережному районі Сирії зазнала нищення фабрика пластику.

Він додав, що сирійські підрозділи протиповітряної оборони збили частину ізраїльських ракет, перш ніж вони досягли цілей.

Зазначається також, що загинула цивільна особа, а 6 (теж цивільних) зазнали поранень.

Нагадаємо: Неподалік порту Баніяс (Сирія) наприкінці квітня атакували іранський танкер – щонайменше троє людей загинули.

Два тижні тому на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі стався збій в електропостачанні – він, імовірно, був викликаний спланованим вибухом. Повідомлялося, що це було результатом ізраїльської кібератаки.