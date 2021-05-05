Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирия заявляет о погибшем и раненых гражданских от ракет Израиля

Среда, 5 мая 2021, 07:35
Сирия заявляет о погибшем и раненых гражданских от ракет Израиля

В среду утром Израиль выпустил ракеты в направлении северо-западной Сирии, в результате чего один человек погиб, а шестеро ранены.

Источник: AP со ссылкой на государственные СМИ Сирии

Детали: Это была первая израильская атака на Сирию с тех пор, как выпущенная Дамаском ракета ударила вглубь Израиля две недели назад.

Израильские ракеты поразили северо-западные города Хафф и Масяф.

Сообщается, что сирийские подразделения противовоздушной обороны отреагировали на ракетные атаки, но без деталей, как именно.

Кроме того, государственные СМИ процитировали неназванного военного, который заявил, что в прибрежном районе Сирии потерпела уничтожения фабрика пластика.

Он добавил, что сирийские подразделения противовоздушной обороны сбили часть израильских ракет, прежде чем они достигли целей.

Отмечается также, что погибло гражданское лицо, а 6 (тоже гражданских) получили ранения.

Напомним: Неподалеку порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер - по меньшей мере три человека погибли.

Две недели назад на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван направленным взрывом. Сообщалось, что это было результатом израильской кибератаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
22:50
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:36
Правительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
Все новости...
Реклама: