Сирия заявляет о погибшем и раненых гражданских от ракет Израиля
В среду утром Израиль выпустил ракеты в направлении северо-западной Сирии, в результате чего один человек погиб, а шестеро ранены.
Источник: AP со ссылкой на государственные СМИ Сирии
Детали: Это была первая израильская атака на Сирию с тех пор, как выпущенная Дамаском ракета ударила вглубь Израиля две недели назад.
Израильские ракеты поразили северо-западные города Хафф и Масяф.
Сообщается, что сирийские подразделения противовоздушной обороны отреагировали на ракетные атаки, но без деталей, как именно.
Кроме того, государственные СМИ процитировали неназванного военного, который заявил, что в прибрежном районе Сирии потерпела уничтожения фабрика пластика.
Он добавил, что сирийские подразделения противовоздушной обороны сбили часть израильских ракет, прежде чем они достигли целей.
Отмечается также, что погибло гражданское лицо, а 6 (тоже гражданских) получили ранения.
Напомним: Неподалеку порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер - по меньшей мере три человека погибли.
Две недели назад на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван направленным взрывом. Сообщалось, что это было результатом израильской кибератаки.