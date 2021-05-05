Сирия заявляет о погибшем и раненых гражданских от ракет Израиля

В среду утром Израиль выпустил ракеты в направлении северо-западной Сирии, в результате чего один человек погиб, а шестеро ранены.

Источник: AP со ссылкой на государственные СМИ Сирии

Детали: Это была первая израильская атака на Сирию с тех пор, как выпущенная Дамаском ракета ударила вглубь Израиля две недели назад.

Израильские ракеты поразили северо-западные города Хафф и Масяф.

Сообщается, что сирийские подразделения противовоздушной обороны отреагировали на ракетные атаки, но без деталей, как именно.

Кроме того, государственные СМИ процитировали неназванного военного, который заявил, что в прибрежном районе Сирии потерпела уничтожения фабрика пластика.

Он добавил, что сирийские подразделения противовоздушной обороны сбили часть израильских ракет, прежде чем они достигли целей.

Отмечается также, что погибло гражданское лицо, а 6 (тоже гражданских) получили ранения.

Напомним: Неподалеку порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер - по меньшей мере три человека погибли.

Две недели назад на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван направленным взрывом. Сообщалось, что это было результатом израильской кибератаки.