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На Лукашенка поскаржилися до федеральної прокуратури Німеччини

Середа, 5 травня 2021, 15:01
На Лукашенка поскаржилися до федеральної прокуратури Німеччини

Німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини самопроголошеного президента  Білорусі Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Четверо німецьких адвокатів звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе в зв'язку із застосуванням насильства проти мирних жителів Білорусі на тлі мирних протестів, що почалися після президентських виборів в серпні 2020 року.

Від імені потерпілих від катувань білорусів вони заявили в прокуратуру про злочини проти людяності, скоєні Лукашенком.

Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили і катування затриманих громадян.

У зв'язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів.

При цьому адвокати послалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

"Наші клієнти очікують, що Німеччина і у випадку Білорусі оголосить себе прихильницею захисту універсальних прав людини", - заявили юристи, що представляють інтереси десятьох жителів Білорусі.

За словами юристів, їхні клієнти поскаржилися на тілесні катування, тортури позбавленням їжі і сну, образи і приниження, внаслідок чого їхньому здоров'ю було завдано серйозної шкоди.

Зокрема, вони повідомили про те, що їм доводилося протягом багатьох годин стояти на колінах із зв'язаними руками.

"В цілому дії влади можна назвати тільки звірячими", - зазначили адвокати.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьНімеччина
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