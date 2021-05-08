Байден упевнений, що скоро зможе зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден висловив упевненість, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним скоро стане можливою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я переконаний, що ми зможемо це зробити. Ще немає будь-яких визначених дат чи місця - зараз над цим працюють", - сказав він на запитання ЗМІ про потенційну зустріч у червні.

Байден сказав, що готовий на зустріч з Путіним, попри велику присутність російських військ біля кордону з Україною.

"Це не впливає на моє прагнення зустрітися віч-на-віч. І ви можете помітити, що раніше військ було більше. Зараз він відвів війська", - сказав президент США.

Байден та його радники хочуть організувати зустріч з президентом РФ у третій країні у червні, коли президент США перебуватиме у Європі для зустрічі "Великої сімки" і перемовин з союзниками в НАТО у Брюсселі.

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала репортерам, що зараз триває робота щодо місця, часу та інших деталей зустрічі. Вона також зазначила, що не йдеться про необхідність вирішення якихось ключових розбіжностей між США і Росією перед тим, як зустріч відбудеться.

"Запрошення провести розмову і зустріч не пропонувалося з передумовою, що кожне з питань вирішиться заздалегідь. Ми очікуємо, що продовжимо мати різні позиції", - сказала вона.

У той же час, в Кремлі заявляють, що "вивчають" можливість зустрічі.

"Ми продовжуємо аналізувати ситуацію", - сказав речник Путіна Дмітрій Пєсков на запитання про те, чи російська сторона вже погодилася на пропозицію Байдена про зустріч.

Як раніше повідомлялося, очікується, що зустріч лідерів США та РФ найімовірніше відбудеться після самітів, що заплановані 11-14 квітня, оскільки Байден волів би провести консультації із західними лідерами, перш ніж сісти за стіл з Путіним.

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена. Таку пропозицію висунула також Чехія.