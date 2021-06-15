Тупицький заявляє, що "засідає" з КС дистанційно

Судді Конституційного суду Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, беруть участь у засіданні суду 15 червня дистанційно.

Джерело: Олександр Тупицький у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тим справам, які є провадженні Конституційного суду, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ.

Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати".

Деталі: За словами Тупицького, у майбутньому він разом із Касмініним планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

"Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними", – заявив Тупицький.

Він сказав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький розповів, що судді домовилися між собою працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

"Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати", - говорить він.

Цьому передувало: Протягом минулого тижня робота Великої палати КС була заблокована через відмову шести суддів затверджувати порядок денний.

Непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ) вніс клопотання про участь у розгляді справи Тупицького і Касмініна.

Для вирішення даного питання судді видалилися у нарадчу кімнату, але не досягли консенсусу і перенесли розгляд справи на невизначений час.

8 червня судді не змогли затвердити порядок денний через те, що частина з них вимагала участі у засіданнях Тупицького і Камініна.

9 червня засідання суду не відбулося через відсутність кворуму, оскільки кілька суддів перебувають у відпустках.

10 червня на засідання Великої палати КС з’явилося 12 суддів, 6 з яких проголосували проти затвердження порядку денного через недопуск у суд Тупицького і Касмініна.

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