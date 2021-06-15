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Тупицький заявляє, що "засідає" з КС дистанційно

Вівторок, 15 червня 2021, 16:33
Тупицький заявляє, що засідає з КС дистанційно

Судді Конституційного суду Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, беруть участь у засіданні суду 15 червня дистанційно.

Джерело: Олександр Тупицький у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Я і Касмінін беремо участь у засіданнях шляхом дистанційної роботи, а саме направлення електронними адресами усім суддям свої зауваження, пропозиції по тим справам, які є провадженні Конституційного суду, які ми вивчаємо і таким чином робимо свій внесок у розгляд тих чи інших справ. 

Конституційний суд зобов’язаний їх приймати, розглядати, голосувати".

Деталі: За словами Тупицького, у майбутньому він разом із Касмініним планують брати онлайн-участь у відкритих засіданнях Великої палати КС.

"Ми хочемо показати, що суд легітимний, що він розблокований і працює. І такими комунікаційними способами перебороти незрозумілі накази керівництва УДО щодо нашого недопуску в суд, тобто вони будуть нікчемними", – заявив Тупицький.

Він сказав, що на період його роботи в онлайн-форматі головуватиме на засіданнях КС його заступник Сергій Головатий.

Тупицький розповів, що судді домовилися між собою працювати у такому режимі після того, як минулого тижня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КС і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі у розгляді справ.

"Я дуже задоволений, що суд сьогодні відновив свою роботу. Це свідчить про те, що ми стали вищі за свої амбіції. Суд повинен працювати", - говорить він.

Цьому передувало: Протягом минулого тижня робота Великої палати КС була заблокована через відмову шести суддів затверджувати порядок денний.

Непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ) вніс клопотання про участь у розгляді справи Тупицького і Касмініна.

Для вирішення даного питання судді видалилися у нарадчу кімнату, але не досягли консенсусу і перенесли розгляд справи на невизначений час.

8 червня судді не змогли затвердити порядок денний через те, що частина з них вимагала участі у засіданнях Тупицького і Камініна.

9 червня засідання суду не відбулося через відсутність кворуму, оскільки кілька суддів перебувають у відпустках.

10 червня на засідання Великої палати КС з’явилося 12 суддів, 6 з яких проголосували проти затвердження порядку денного через недопуск у суд Тупицького і Касмініна.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС. 
  • 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".
  • Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді. Також вони звернулися до Окружного адмінсуду Києва, вимагаючи заборони звільняти їх із посади судді КСУ та заборони виплачувати їм кошти.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСТупицький
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