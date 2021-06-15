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Тупицкий заявляет, что "заседает" с КС дистанционно

Вторник, 15 июня 2021, 16:33
Тупицкий заявляет, что заседает с КС дистанционно

Судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент уволил своим указом, участвуют в заседании суда 15 июня дистанционно.

Источник: Александр Тупицкий в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы, а именно направления на электронные адреса всем судьям своих замечаний, предложений по тем делам, которые есть в производстве Конституционного суда, мы изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел.

Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать".

Детали: По словам Тупицкого, в будущем он вместе с Касмининым планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Палаты КС.

"Мы хотим показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает. И такими коммуникационными способами преодолеть непонятные приказы руководства УГО по нашему недопуску в суд, то есть они будут ничтожными", – заявил Тупицкий.

Он сказал, что на период его работы в онлайн-формате будет председательствовать на заседаниях КС его заместитель Сергей Головатый.

Тупицкий рассказал, что судьи договорились между собой работать в таком режиме после того, как на прошлой неделе шестеро судей отказались участвовать в заседаниях КС и тем самым заблокировали его работу, требуя его и Касминина участия в рассмотрении дел.

"Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать", – говорит он.

Этому предшествовало: В течение прошлой недели работа Палаты КС была заблокирована из-за отказа шести судей утверждать повестку дня.

Недоразумения между судьями возникли 3 июня во время рассмотрения так называемого земельного дела. Тогда один из авторов конституционного представления народный депутат Василий Нимченко (ОПЗЖ) внес ходатайство об участии в рассмотрении дела Тупицкого и Касминина.

Для решения данного вопроса судьи удалились в совещательную комнату, но не достигли консенсуса и перенесли рассмотрение дела на неопределенное время.

8 июня судьи не смогли утвердить повестку дня из-за того, что часть из них требовала участия в заседаниях Тупицкого и Касминина.

9 июня заседание суда не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку несколько судей находятся в отпусках.

10 июня на заседание Палаты КС явились 12 судей, 6 из которых проголосовали против утверждения повестки дня из-за недопуска в суд Тупицкого и Касминина.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. 
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Он отметил, что документы отменены по результатам "аудита указов експрезидента, проведенного во исполнение решения СНБО".
  • Оба уволенных судей обжаловали указ президента в Верховном Суде. Также они обратились в Окружной админсуд Киева, требуя запрета увольнять их с должности судьи КСУ и запрета выплачивать им средства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСТупицкий
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