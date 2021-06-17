Вірастюк став членом фракції "Слуга народу"

Новообраний народний депутат Василь Вірастюк увійшов до фракції "Слуга народу".



Джерело: засідання верховної Ради 17 червня

Пряма мова Стефанчука: "Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР, повідомляю про входження народного депутату Василя Вірастюка до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаю!"

Деталі: "Слуги" зустріли цю заяву оплесками.



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