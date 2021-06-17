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Вірастюк став членом фракції "Слуга народу"

Четвер, 17 червня 2021, 10:53
Вірастюк став членом фракції Слуга народу
Фото з сайту ВР

Новообраний народний депутат Василь Вірастюк увійшов до фракції "Слуга народу".

Джерело: засідання верховної Ради 17 червня  

Пряма мова Стефанчука: "Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР, повідомляю про входження народного депутату Василя Вірастюка до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаю!"

Деталі: "Слуги" зустріли цю заяву оплесками.

Передісторія:

  • 15 червня спортсмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата під вигуки "Ганьба".
  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Але 1 травня Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині.
  • 19 травня ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду, але 23 травня Верховний Суд скасував цей протокол ЦВК. Центрвиборчком подав апеляцію на це рішення Верховного Суду.
  • У червні Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення Верховного Суду від 23 травня, визнавши Вірастюка переможцем проміжних виборів до ВР.  

Ірина Балачук, УП

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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