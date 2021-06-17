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Вирастюк стал членом фракции "Слуга народа"

Четверг, 17 июня 2021, 10:53
Вирастюк стал членом фракции Слуга народа
Фото с сайта ВР

Новоизбранный народный депутат Василий Вирастюк вошел во фракцию "Слуга народа".

Источник: заседание Верховной Рады 17 июня

Прямая речь Стефанчука: "Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч. 3 ст. 60 регламента ВР, сообщаю о вхождении народного депутата Василия Вирастюка в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Поздравляю!".

Детали: "Слуги" встретили это заявление аплодисментами.

Предыстория:

  • 15 июня спортсмен Василий Вирастюк принял присягу народного депутата под крики "Позор".
  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей. Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем. Но 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем.
  • 19 мая ЦВК снова признала Вирастюка победителем промежуточных выборов, но 24 мая Верховный Суд отменил этот протокол ЦВК. Центризбирком подал апелляцию на это решение Верховного Суда.
  • В июне Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая и признала Вирастюка победителем промежуточных выборов в ВР.

Ирина Балачук, УП
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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