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В Україні розпочалися переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ

Середа, 2 червня 2021, 12:33
В Україні розпочалися переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ
Фото з Twitter Мамедова

2 червня в Україні розпочалися переговори з Іраном щодо збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України", у результаті чого загинули 176 осіб.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у Twitter

Пряма мова: "Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звісно, розпочато".

Деталі: Мамедов додав, що переговори триватимуть 2 дні.

Що було раніше: 1 червня до Києва прибула делегація Ірану на чолі з заступником глави МЗС Мохсеном Бахарвандром, щоб провести черговий раунд переговорів щодо збитого біля Тегерана в 2020 році літака МАУ.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: УкраїнаІранкатастрофа МАУ в Ірані
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