В Україні розпочалися переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ
2 червня в Україні розпочалися переговори з Іраном щодо збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України", у результаті чого загинули 176 осіб.
Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у Twitter
Пряма мова: "Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звісно, розпочато".
Деталі: Мамедов додав, що переговори триватимуть 2 дні.
Що було раніше: 1 червня до Києва прибула делегація Ірану на чолі з заступником глави МЗС Мохсеном Бахарвандром, щоб провести черговий раунд переговорів щодо збитого біля Тегерана в 2020 році літака МАУ.
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Передісторія:
- У квітні Іран визнав, що військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.
- Літак рейсу PS 752 Тегеран-Київ був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.
- На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.