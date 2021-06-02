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Весна у Києві виявилась холоднішою за норму

Середа, 2 червня 2021, 14:28

За даними спостережень метеостанції середня температура повітря у Києві навесні 2021 року склала +8,4С, що на 1 градус нижче середньобагаторічних значень.

Джерело: пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Відзначається, що весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 2,0°С.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише 1 температурний рекорд середньодобової температури повітря  +14,1° 1 квітня.

Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,5°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до  +25,1 °С.

Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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