Весна в Киеве оказалась холоднее нормы

По данным наблюдений метеостанции средняя температура воздуха в Киеве весной 2021 года составила +8,4С, что на 1 градус ниже среднемноголетних значений.

Источник: пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: Отмечается, что весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел больше отрицательное отклонение - 2,0°С.

За весенний сезон в Киеве был зафиксирован лишь 1 температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха +14,1° 1 апреля.

Холодное всего было 10 и 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро к -8,5°С, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура поднялась до +25,1°С.

Количество осадков в столице за весну составило 136 мм, что составляет 93% климатической нормы.