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Литва дислокує додаткові сили на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 4 червня 2021, 02:04

Литва дислокує додаткові сили на кордоні з Білоруссю.

Джерело: голова литовської служби охорони державного кордону генерал Рустамас  Любаєвас в LRT

Деталі: Крім власних сил, Литва розраховує дислокувати на кордоні прикордонні сили ЄС.

Повідомляється, що цього року налічується вже 189 нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі, нелегально перетнувши кордон. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. За словами Любаєваса, тенденцію збільшення потоків нелегальних мігрантів через держкордон у Литві помітили ще з кінця минулого року. З вересня-жовтня кількість нелегальних мігрантів збільшувалася, а піку сягнула в березні-квітні.

У порівнянні з минулими двома роками, потоки зросли в два рази, і це, як зазначається, "не може не турбувати".

Як зауважує Любаєвас, національна належність мігрантів останнім часом істотно змінилася - зараз, в основному, це громадяни Іраку, Сирії, Туреччини а також Російської Федерації (в основному це особи чеченського походження). У 2018-2019 роках ці групи становили громадяни колишнього Радянського Союзу (наприклад, з Таджикистану), або громадяни з Азії (наприклад, В'єтнаму).

Пряма мова Любаєваса: "Ми зараз втілюємо в життя план введення додаткових заходів, спрямованих на охорону нашої ділянки на кордоні з Республікою Білорусь, дислокуємо додаткові сили і засоби на ділянках, де відбуваються перетини держкордону. Ми також розглядаємо можливість дислокувати там представників прикордонних сил ЄС, з цього питання зараз тривають активні переговори з керівництвом Європейського агентства з охорони державних кордонів і берегової охорони".

Теми: ЛитваБілорусь


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