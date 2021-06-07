Ізраїль почав вакцинувати підлітків

У неділю Ізраїль почав вакцинацію підлітків у віці від 12 до 15 років.

Джерело: BBC

Деталі: За даними BBC, на отримання першого щеплення записалися тисячі підлітків по всій країні.

Після успішної кампанії з вакцинації людей старше 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. При цьому темпи поширення захворювання не зросли.

Нагадаємо: