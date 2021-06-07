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Ізраїль почав вакцинувати підлітків

Понеділок, 7 червня 2021, 00:20
Steve Smailes for The Lincolnite

У неділю Ізраїль почав вакцинацію підлітків у віці від 12 до 15 років.

Джерело: BBC

Деталі: За даними BBC, на отримання першого щеплення записалися тисячі підлітків по всій країні.

Після успішної кампанії з вакцинації людей старше 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. При цьому темпи поширення захворювання не зросли.

Нагадаємо:

  • Вакцинація в Ізраїлі стартувала 20 грудня. Станом на 7 червня майже шість з 10 чоловік в країні повністю вакциновані від COVID-19. Таким чином, у світі Ізраїль залишається країною з найбільшою кількістю щеплень.
  • Наприкінці квітня повідомлялося, що за півроку Ізраїль планує другий раунд вакцинації проти COVID-19, що включатиме вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років.

Теми: вакцинаціяІзраїль


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