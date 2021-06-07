Ізраїль почав вакцинувати підлітків
Понеділок, 7 червня 2021, 00:20
У неділю Ізраїль почав вакцинацію підлітків у віці від 12 до 15 років.
Джерело: BBC
Деталі: За даними BBC, на отримання першого щеплення записалися тисячі підлітків по всій країні.
Після успішної кампанії з вакцинації людей старше 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі обмеження, пов’язані з пандемією. При цьому темпи поширення захворювання не зросли.
Нагадаємо:
- Вакцинація в Ізраїлі стартувала 20 грудня. Станом на 7 червня майже шість з 10 чоловік в країні повністю вакциновані від COVID-19. Таким чином, у світі Ізраїль залишається країною з найбільшою кількістю щеплень.
- Наприкінці квітня повідомлялося, що за півроку Ізраїль планує другий раунд вакцинації проти COVID-19, що включатиме вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років.