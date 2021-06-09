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Як досягнути тривалого миру на Донбасі: думки українців розділились

Середа, 9 червня 2021, 13:03
Фото detector.media

Українці вважають що досягти тривалого миру на Донбасі можна завдяки дипломатичному тиску і  санкціям проти Росії, а також через зміцнення української армії і повну ізоляцію окупованих територій.

Джерело: опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно  з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня

Дослівно: "У громадській думці немає однозначної думки щодо шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі. Тож однаково популярні варіанти – і продовження дипломатичного тиску на Росію і "ДНР" та "ЛНР", посилення всіх можливих санкцій (20%), і зміцнення економічного та військового потенціалу України, повна ізоляція окупованих територій (19%)". 

 

Деталі: Ще 20% не можуть визначитися із тим, яким чином можна було б досягти стабільного миру в регіоні. 

Прямі переговори з бойовиками підтримують 13% громадян, хоча на Сході цей показник вищий – 24%.

І лише 7% вважають, що тривалого миру на Донбасі можна було б досягти шляхом таких поступок Росії, як автономія Донбасу і "відмова" від повернення Криму. Ще 3% переконані, що заради миру можна було б офіційно погодитися на анексію Криму. 

Лише 18% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

 

Також у суспільстві посилилася тенденція щодо більш жорсткої політики щодо тимчасово окупованих територій. Сьогодні 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними жодної торгівлі, припинити  виплати, надання послуг і переміщення людей.

21% виступають за збереження економічної "блокади", але й за збереження гуманітарних відносин.

Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв’язки.  

Дослідження тривало з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: опитуваннясоціологіяДонбас


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