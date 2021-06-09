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Контррозвідники викрили механізм легалізації бойовиків ОРДЛО в Україні

Середа, 9 червня 2021, 17:30

Служба безпеки викрила механізм для легалізації в Україні документів для мешканців ОРДЛО та окупованого Криму, які були фігурантами санкційних списків.

Деталі: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що зловмисники фальсифікували дані мешканців ОРДЛО і "легалізовували" їх через установи України на підконтрольній уряду території. 

Зокрема, серед "клієнтів" угруповання – в тому числі учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

Організувала бізнес мешканка Дніпра. Вона оформлювала клієнтам, серед яких були й фігуранти санкційних списків, нові посвідчення.

До паспортів громадян України, найчастіше прострочених, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою міграційної служби.

 

До документа вносили дані про реєстрацію місця мешкання, що давало змогу отримати статус переселенця.

Документи замовники подавали до міграційної служби, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.

За даними СБУ, така діяльність тривала протягом року. За цей час майже 20 осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні. 

Під час обшуку в організаторки вилучили підроблені документи, печатки та штампи держорганів.

 

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторці схеми за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі триває досудове слідство. Встановлюються причетні до фальсифікації документів, та замовники, які скористалися незаконними послугами.

Українська правда
Теми: СБУУкраїна


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