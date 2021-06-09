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Україна вивела свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану

Середа, 9 червня 2021, 17:37

Україна вивела з Афганістану своїх військовослужбовців, які брали участь в місії НАТО "Рішуча підтримка".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"100% особового складу українського національного персоналу у Місії НАТО в Афганістані "Рішуча Підтримка" повернувся в Україну у період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України ІЛ-76МД", - йдеться у заяві.

До складу місії НАТО в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України. Планове повернення відбулося відповідно до рішення НАТО щодо завершення діяльності місії, яке було ухвалене 14 квітня.

Основними завданнями українського національного персоналу були виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у штабі місії, ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості, виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів, чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Як повідомлялося, українські вантажні літаки компанії "Антонов" залучені до перевезення військової техніки Німеччини з Афганістану.

Бундесвер в цей час залишає Афганістан в рамках виведення військ НАТО. В рамках місії Альянсу "Рішуча підтримка" німецька армія надала другий за чисельністю контингент після США.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.

Теми: НАТОАфганістанУкраїна


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