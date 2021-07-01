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В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла

Четвер, 1 липня 2021, 00:34
MIAMI Herald

Ще чотири тіла були знайдені в уламках зруйнованого житлового будинку у Серфсайді біля Маямі (Флорида, США), відтак кількість загиблих в результаті катастрофи збільшилася до 16.

Джерело: BBC, NBC з посиланням на мера округу Майамі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву

Деталі: Останні чотири жертви ще не ідентифіковані.

Кількість зниклих безвісти становить 147 осіб, з них 139 осіб, які перебували в будівлі.

Нагадаємо: 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Теми: США


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