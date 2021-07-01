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На Київщині виявили 80 сміттєзвалищ розміром 900 га

Четвер, 1 липня 2021, 14:31
Фото dei.gov.ua

80 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею понад 900 га виявили у Київській області.  

Джерело: сайт Держекоінспекції

Пряма мова голови ДЕІ Андрія Мальованого: "На знімках із супутника було виявлено 80 несанкціонованих сміттєзвалищ із загальною площею понад 900 гектарів. Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир".

Деталі: За його словами, на підставі супутникових знімків Держекоінспекція провела перевірки на 5 суб’єктах господарювання та органах місцевого самоврядування з 57 запланованих і виявила низку екологічних порушень, в тому числі захоронення відходів на сміттєзвалищах без відповідних проектів та дозвільних документів. 

Перевірки пройшли на:

  • КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";
  • Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;
  • Баришівська селищна рада Київської області;
  • ПрАТ "Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);
  • Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник".

Окрім того, Держекоінспекція подала до суду щодо бездіяльності Баришівської селищної ради з вимогою усунути несанкціоновані сміттєзвалища.

Несанкціоновані звалища завдали довкіллю збитків на близько 50 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: Київська областьекологія


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