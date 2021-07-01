На Київщині виявили 80 сміттєзвалищ розміром 900 га
80 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею понад 900 га виявили у Київській області.
Джерело: сайт Держекоінспекції
Пряма мова голови ДЕІ Андрія Мальованого: "На знімках із супутника було виявлено 80 несанкціонованих сміттєзвалищ із загальною площею понад 900 гектарів. Це дорівнює площі приблизно 130 озер Синевир".
Деталі: За його словами, на підставі супутникових знімків Держекоінспекція провела перевірки на 5 суб’єктах господарювання та органах місцевого самоврядування з 57 запланованих і виявила низку екологічних порушень, в тому числі захоронення відходів на сміттєзвалищах без відповідних проектів та дозвільних документів.
Перевірки пройшли на:
- КП "Згурівський комбінат комунальних підприємств";
- Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради;
- Баришівська селищна рада Київської області;
- ПрАТ "Київспецтранс" (полігон побутових відходів № 5 та № 6);
- Вишгородське районне комунальне підприємство "Комунальник".
Окрім того, Держекоінспекція подала до суду щодо бездіяльності Баришівської селищної ради з вимогою усунути несанкціоновані сміттєзвалища.
Несанкціоновані звалища завдали довкіллю збитків на близько 50 мільйонів гривень.