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Україна і Франція обговорюють визнання українських свідоцтв про вакцинацію

Четвер, 1 липня 2021, 15:06

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном питання визнання українських свідоцтв про вакцинацію.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

"Дмитро Кулеба окремо порушив питання визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Сторони домовилися, що невдовзі відбудуться відповідні українсько-французькі консультації", - йдеться у повідомленні.

Глави дипломатій також обговорили перспективи роботи Нормандського формату на всіх рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, радників лідерів.

Міністри привітали активний розвиток економічної співпраці, зокрема укладення чотирьох стратегічних міжурядових угод на загальну суму понад 1,3 млрд євро.

"Жан-Ів Ле Дріан детально роз'яснив Дмитру Кулебі мотиви нещодавньої  німецько-французької ініціативи щодо відновлення діалогу ЄС з Російською Федерацією, яка не знайшла підтримки серед країн-членів ЄС. Французький міністр підкреслив, що  Париж виступає за вимогливий діалог щодо Москви", - йдеться у заяві.

Глава української дипломатії нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків з російського боку говорити про відновлення такого формату діалогу немає жодних підстав.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ ЄС в останньому оновленні списку безпечних для подорожей країн додасть у нього 11 або 12 нових, у тому числі Молдову, Вірменію та Азербайджан. України, чиї показники щодо захворюваності дуже близькі до показників цих країн, серед них не називають. 

Теми: ФранціяУкраїнавакцинаціякоронавірус


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