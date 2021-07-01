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Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"

Четвер, 1 липня 2021, 16:04
Автор вирішального гола за збірну України може стати почесним громадянином
Фото Павла Кубанова

Черкащанину Артему Довбику, який забив вирішальний гол у матчі Євро-2020 Україна – Швеція, просять присвоїти звання "Почесний громадянин Черкас".

Джерело: голова Черкаської обласної асоціації футболу Владислав Голуб, якого цитує місцеве видання "Про все"

Пряма мова: "Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас".

Деталі: З відповідним зверненням Голуб виступив на сесії міської ради.

Також він запропонував відзначити подякою мера ще одного черкащанина, який грає за збірну України, - Віталія Миколенка.

Передісторія:

  • У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
  • У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбіка став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболЧеркасиЄвро-2020
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