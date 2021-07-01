Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"

Черкащанину Артему Довбику, який забив вирішальний гол у матчі Євро-2020 Україна – Швеція, просять присвоїти звання "Почесний громадянин Черкас".

Джерело: голова Черкаської обласної асоціації футболу Владислав Голуб, якого цитує місцеве видання "Про все"

Пряма мова: "Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас".

Деталі: З відповідним зверненням Голуб виступив на сесії міської ради.

Також він запропонував відзначити подякою мера ще одного черкащанина, який грає за збірну України, - Віталія Миколенка.

Передісторія: