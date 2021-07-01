Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
Четвер, 1 липня 2021, 16:04
Черкащанину Артему Довбику, який забив вирішальний гол у матчі Євро-2020 Україна – Швеція, просять присвоїти звання "Почесний громадянин Черкас".
Джерело: голова Черкаської обласної асоціації футболу Владислав Голуб, якого цитує місцеве видання "Про все"
Пряма мова: "Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас".
Деталі: З відповідним зверненням Голуб виступив на сесії міської ради.
Також він запропонував відзначити подякою мера ще одного черкащанина, який грає за збірну України, - Віталія Миколенка.
Передісторія:
- У ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
- У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбіка став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.