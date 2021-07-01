Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ провела спецоперацію, щоб організаторка "референдуму" приїхала з РФ – її затримали

Четвер, 1 липня 2021, 16:19

Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку антиконституційного "референдуму" щодо створення псевдоутворення "ЛНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Відомо, що жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ. Втім, завдяки спецоперації, співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, підозрювану затримано. Подробиці операції відомство не повідомляє.

За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній "референдуму" ‒ очолювала так звану "виборчу комісію". Після "голосування" зловмисниця забезпечила "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до Луганська.

Після звільнення Попасної силами АТО, зловмисниця втекла до РФ і переховувалась там.

Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у місті. Він переховується на окупованій території Луганщини.

Правоохоронці наразі встановили усіх ключових організаторів псевдореферендуму в Попасній та Золотому Луганської області.

Українська правда
Теми: СБУДонбасокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Не лише "департамент війни": у Мамедова забрали доступ до держтаємниці

Австрія та Нідерланди відкрилися для туристів з України, щеплених від коронавірусу

Новини 1 липня: відповідь Зеленського Путіну, закон про корінні народи

Усі новини...
СБУ
СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва
Комітет нацбезпеки ВРУ саботує реформу СБУ?
У столичному центрі первинної допомоги розікрали 6,3 мільйона на фіктивних зарплатах
Останні новини
04:38
У Трампа зробили свою платформу для соцмереж — схожу на Twitter
03:51
Натовпи через Євро-2020 сприяють сплеску COVID-заражень в Європі — ВООЗ
03:11
США вперше внесли союзника по НАТО в перелік країн, причетних до використання дітей-солдатів
02:05
Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні — можливо, раніше за Безоса
01:18
В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів
00:32
Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів
00:05
В'язню Кремля Виговському пом'якшили умови в колонії РФ – ЗМІ
23:31
Тупицького перевіряють на причетність до ще двох злочинів
23:03
МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna
22:46
Аваков похвалився досягненнями: Дуже задоволений, будуть інвестиції
Усі новини...