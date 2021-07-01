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СБУ провела спецоперацію, щоб організаторка "референдуму" приїхала з РФ – її затримали

Четвер, 1 липня 2021, 16:19
СБУ провела спецоперацію, щоб організаторка референдуму приїхала з РФ – її затримали

Служба безпеки України розшукала й затримала організаторку антиконституційного "референдуму" щодо створення псевдоутворення "ЛНР".

Джерело: СБУ

Деталі: Відомо, що жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ. Втім, завдяки спецоперації, співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, підозрювану затримано. Подробиці операції відомство не повідомляє.

За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній "референдуму" ‒ очолювала так звану "виборчу комісію". Після "голосування" зловмисниця забезпечила "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до Луганська.

Після звільнення Попасної силами АТО, зловмисниця втекла до РФ і переховувалась там.

Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у місті. Він переховується на окупованій території Луганщини.

Правоохоронці наразі встановили усіх ключових організаторів псевдореферендуму в Попасній та Золотому Луганської області.

Українська правда

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Теми: СБУДонбасокупація
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