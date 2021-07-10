Головні новини п’ятниці і ночі: хакерська атака на сайт ВМС, новий прессекретар Зеленського

Сайт ВМСУ атакували хакери, як повідомляється – з Росії, Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу Ахметова Сергія Никифорова – актуальні новини 9 липня.

Про хакерів

Сайт Військово-Морських сил України тимчасово не працював через хакерську атаку з Росії. Хакери скористались вразливостями фреймворка, завдяки якому створили веб-портал.

Опублікували деякі документи щодо військових навчань Sea Breeze 2021.

У Міноборони запевняють, що жоден із документів не був отриманий через витік інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем.

Про прессекретаря Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.

Також Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента Юрія Костюка і призначив його своїм радником. Крім цього заступником Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який у часи Януковича був заступником Табачника.

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