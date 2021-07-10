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Головні новини п’ятниці і ночі: хакерська атака на сайт ВМС, новий прессекретар Зеленського

Субота, 10 липня 2021, 08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: хакерська атака на сайт ВМС, новий прессекретар Зеленського

Сайт ВМСУ атакували хакери, як повідомляється – з Росії, Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу Ахметова Сергія Никифорова – актуальні новини 9 липня.

Про хакерів

Сайт Військово-Морських сил України тимчасово не працював через хакерську атаку з Росії. Хакери скористались вразливостями фреймворка, завдяки якому створили веб-портал. 

 Опублікували деякі документи щодо військових навчань Sea Breeze 2021. 

У Міноборони запевняють, що жоден із документів не був отриманий через витік інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем.

Про прессекретаря Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.

Також Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента Юрія Костюка і призначив його своїм радником. Крім цього заступником Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який у часи Януковича був заступником Табачника.

Про інші важливі новини

Внаслідок снайперського вогню біля Пісків 8 липня загинув 24-річний сержант Курасов Євгеній. 

За добу 8 липня у світі зафіксували 488 969 нових випадків COVID-19 – більше було востаннє 2 червня, коли зафіксували понад 491 тисячу випадків.

У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона.

Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб. 

У центрі Львова 32-річний позафракційний нардеп Олександр Юрченко за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім напав на його водія — експрес-тест Юрченка показав наявність MDMA, відомого як "екстазі".

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований, тому що він "неадекватний порушенню".

Українська правда

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