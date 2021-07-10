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Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака на сайт ВМС, новый пресс-секретарь Зеленского

Суббота, 10 июля 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака на сайт ВМС, новый пресс-секретарь Зеленского

Сайт ВМСУ атаковали хакеры, как сообщается - из России, Зеленский назначил своим прессекретар ведущего с телеканала Ахметова Сергея Никифорова - актуальные новости 9 июля.

О хакерах

Сайт Военно-Морских сил Украины временно не работал из-за хакерской атаки из России. Хакеры воспользовались уязвимостями фреймворка, благодаря которому создали веб-портал.

Опубликовали некоторые документы насчет учений Sea Breeze 2021.

В Минобороны уверяют, что ни один из документов не был получен из-за утечки информации по информационно-телекоммуникационных систем.

О пресс-секретаре Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" - Сергея Никифорова.

Также Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка своим советником. Кроме этого заместителем Ермака, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который во времена Януковича был заместителем Табачника.

О других важных новостях

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Украинская правда

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