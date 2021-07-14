Правоохоронці будуть домагатися нового арешту Семенченка
Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду м. Києва, який 14 липня змінив запобіжний захід для Семена Семенченка.
Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП
Деталі: В пресслужбі наголосили, що минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семенченка. Зокрема, нова підозра оголошена за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 ККУ.
Тобто, Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб.
Нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.
Передісторія:
- У середу колишньому нардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
- 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арештз альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
- 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрилавчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.