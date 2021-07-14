Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохоронці будуть домагатися нового арешту Семенченка

Середа, 14 липня 2021, 14:26
Правоохоронці будуть домагатися нового арешту Семенченка

Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду м. Києва, який 14 липня змінив запобіжний захід для Семена Семенченка.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП

Деталі: В пресслужбі наголосили, що минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семенченка. Зокрема, нова підозра оголошена за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 ККУ.

Тобто, Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб.

Нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.

Передісторія:

  • У середу колишньому нардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.
  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ"). 
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арештз альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрилавчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СеменченкоСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Семенченко
Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну
Про що Фузайлов, Тимошенко, Аваков і Семенченко розповідали "Українській правді" 2021 року
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: