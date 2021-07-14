Правоохоронці будуть домагатися нового арешту Семенченка

Правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на рішення Солом’янського районного суду м. Києва, який 14 липня змінив запобіжний захід для Семена Семенченка.

Джерело: пресслужба СБУ у коментарі УП

Деталі: В пресслужбі наголосили, що минулого тижня СБУ оголосила про нову та змінила раніше повідомлену підозру щодо Семенченка. Зокрема, нова підозра оголошена за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 ККУ.

Тобто, Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо змовою групою осіб.

Нова підозра оголошена у зв'язку із отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків.

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