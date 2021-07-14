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Правоохранители будут добиваться нового ареста Семенченко

Среда, 14 июля 2021, 14:26

Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который 14 июля изменил меру пресечения для Семена Семенченко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: В пресс-служба отметили, что на прошлой неделе СБУ объявила о новом и изменила прежнее подозрение относительно Семенченко. В частности, новое подозрение объявлено ​​за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 УК.

То есть, Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Новое подозрение объявлено в связи с получением заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения свидетельских показаний.

Предыстория:

  • В среду бывшему нардепу Семену Семенченко изменили меру пресечения и вместо ареста выбрали круглосуточный домашний арест.
  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко(известный как "внештатный агент НАБУ").
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Евгения Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новиковуи экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродському.
  • 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыласовершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.

Темы: СеменченкоСБУ
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