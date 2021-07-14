Правоохранители будут добиваться нового ареста Семенченко

Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который 14 июля изменил меру пресечения для Семена Семенченко.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: В пресс-служба отметили, что на прошлой неделе СБУ объявила о новом и изменила прежнее подозрение относительно Семенченко. В частности, новое подозрение объявлено ​​за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 УК.

То есть, Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Новое подозрение объявлено в связи с получением заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения свидетельских показаний.

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