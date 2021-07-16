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Комітет Ради рекомендував призначити Монастирського главою МВС

П'ятниця, 16 липня 2021, 10:22
Комітет Ради рекомендував призначити Монастирського главою МВС

Комітет Верховної Рвди з питань правоохоронної діяльності підтримав подання прем'єра про призначення нардепа "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. 

Джерело: трансляція засідання комітету

Деталі: Комітет більшістю голосів підтримав кандидатуру Монастирського та рекомендував Верховній Раді призначити його міністром внутрішніх справ України. 

На засіданні ВР від імені комітету щодо цього питання буде виступати Олександр Бакумов.

За призначення Монастирського планують голосувати в останній день перед канікулами Верховної Ради, 16 липня.

Цьому передувало: 15 липня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він посідав понад 7 років.

Передісторія:

  • 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку
  • Президент Володимир Зеленський представив фракції "Слуга народу" голову правоохоронного комітету ВР Дениса Монастирського як кандидата на посаду голови МВС. 
  • Монастирський уже відзначився тим, що давав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви.

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСМонастирськийВерховна РадаКабінет міністрів
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