Комитет Рады рекомендовал назначить Монастырского главой МВД

Комитет Верховной Рвды по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление премьера о назначении нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Источник: трансляция заседания комитета

Детали: Комитет большинством голосов поддержал кандидатуру Монастырского и рекомендовал Верховной Раде назначить его министром внутренних дел Украины.

На заседании ВР от имени комитета по этому вопросу будет выступать Александр Бакумов.

За назначение Монастырского планируют голосовать в последний день перед каникулами Верховной Рады, 16 июля.

Этому предшествовало: 15 июля Верховная Рада отправила в отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

Предыстория:

13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский представил фракции "Слуга народа" главу правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского в качестве кандидата на пост главы МВД. За назначение Монастырского будут голосовать в пятницу 16 июля.

Монастырский уже отличился тем, что давал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы.

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